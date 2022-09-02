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Общество

Очередной выпуск проекта «Тема недели» выйдет на «Первом Псковском» 3 сентября

Очередной выпуск еженедельного авторского проекта «Тема недели» выйдет в эфир телеканала «Первый Псковский» в субботу, 3 сентября, в 20:00.

На этой неделе, безусловно, главная тема для разговоров, переживаний, радости – 1 сентября и начало нового учебного года.

На что область потратила 1,5 млрд перед Днём знаний, почему малокомплектные школы для Псковской области – это норма, как будут экзаменовать школьных директоров, чем отличаются комнаты парней и девушек в общежитии ПсковГУ, что показали министру просвещения РФ Сергею Кравцову в новой великолукской школе, а также виртуальная экскурсия по ней – об этом в «Теме недели» от Александра Машкарина.

«Тема недели» выходит в эфир «Первого Псковского» по субботам в 20:00, повтор по воскресеньям – в 12:10.

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