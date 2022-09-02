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Общество

Оборот розничной торговли вырос в Псковской области

Оборот розничной торговли в Псковской области в июле 2022 года составил 15 млрд 679,8 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 0,8 % выше аналогичного периода предыдущего года. Такие данные приводит Псковстат в докладе «Социально-экономическое положение Псковской области в январе–июле 2022 года».

В январе–июле оборот розничной торговли на 98,1 % формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 1,9 % (в январе–июле 2021 года – 97,8 и 2,2 % соответственно).

За это время в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 49,2 %, непродовольственных товаров – 50,8 %.

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Оборот розничной торговли вырос в Псковской области

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