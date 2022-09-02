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Культура

Михаил Ведерников и Александр Субботин посетили выставочный проект «Пётр I. Начало янтарного пути»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Витебского облисполкома Александр Субботин посетили выставку «Пётр I. Начало янтарного пути», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Гостей принимали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и директор государственного музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова. Выставочный проект откроется сегодня в Палатах Постникова в 16:00 и будет доступен для псковичей с 11:00 до 18:00 вплоть до 30 сентября.

Выставка проходит в рамках проекта Ассамблеи петровских музеев России при поддержке Министерства культуры РФ, она посвящена 350-летию Петра Великого, пояснила Светлана Мельникова.

Экспозиция рассказывает об одном из ярких эпизодов петровской эпохи и российской истории в целом – появлении в России Янтарной комнаты, созданной в Пруссии и подаренной Петру I прусским королём Фридрихом Вильгельмом I. Ещё одна задача проекта – показать многогранную личность русского царя, ценителя искусства и собирателя раритетов, и глубже представить роль, которую сыграл Пётр I в судьбе городов европейской части России.

Эти страницы истории иллюстрируют более 40 изображений – живописных полотен и гравюр из коллекции музея, интерьера Янтарной комнаты, венецианской скульптуры. Их дополняют предметы из янтаря и полудрагоценных камней, воссозданные по историческим образцам специалистами Царскосельской янтарной мастерской, которые возродили «восьмое чудо света». Среди этих предметов – реплики фрагментов большой янтарной рамы, флорентийской мозаики «Зрение».

Посетители впервые увидят уникальную виртуальную версию Янтарной комнаты, созданную музеем-заповедником «Царское Село» при поддержке компании «Газпром». Это точная интерактивная модель легендарного интерьера Екатерининского дворца в формате виртуальной реальности. Особенность проекта заключается в сложности сохранения рисунка янтаря с учётом отражающих свойств камня.

«Надеемся, что проект привлечёт внимание и гостей города, и псковичей», – добавила гендиректор музея.

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