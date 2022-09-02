В Пскове изменится расписание автобуса № 8А

15:35, 02 сентября 2022, ПАИ

С 3 сентября в Пскове изменяется расписание вечерних рейсов автобусов по маршруту № 8А, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Изменённое расписание размещено здесь и на остановках.

Ранее сообщалось, что со 2 сентября вводятся два дополнительных рейса по городскому маршруту № 4 Рокоссовского – Учхоз с заездом в псковский аэропорт имени княгини Ольги.

Автобус № 4 будет отправляться от остановки на улице Рокоссовского в 6:04 и прибывать в аэропорт в 6:40. По вечерам отбытие будет осуществляться также от остановки на улице Рокоссовского в 23:30, в аэропорт автобус приедет в 00:02.