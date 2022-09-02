Более чем на 13% увеличилась выручка псковского общепита

16:48, 02 сентября 2022, ПАИ

Более чем на 13 % выросла выручка общепита в Псковской области. Такие данные приводит Псковстат в докладе «Социально-экономическое положение Псковской области в январе-июле 2022 года».

Отмечается, что в июле 2022 года псковские рестораны, бары, кафе, столовые при предприятиях и учреждениях, а также организации, осуществляющие поставку продукции общественного питания, получили выручку 684,4 млн рублей. Это в сопоставимых ценах на 13,6 % выше аналогичного периода предыдущего года.

Оборот общественного питания в январе-июле 2022 года составил 4 млрд 81,7 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 4,7 % выше результатов аналогичного периода прошлого года.