Нарушения правил перевозки детей выявила ГИБДД в Великих Луках

17:51, 02 сентября 2022, ПАИ

Соблюдение правил перевозки детей проверили дорожные полицейские и сотрудники управления образования в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во время рейда выявили шесть административных правонарушений, в том числе касающихся перевозки детей.

Рейд проходил вблизи учебных заведений в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2021/2022 учебном году.

Так, у средней школы № 2 перед началом занятий дорожные полицейские проверяли, используют ли автолюбители детские кресла и удерживающие устройства. Всем родителям госавтоинспекторы напомнили о необходимости соблюдения ПДД. К раздаче специальных памяток присоединились и ученики школы: они обратили внимание взрослых на наличие у школы пешеходных переходов и призвали водителей сбавлять перед ними скорость.