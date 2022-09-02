Нарушения правил перевозки детей выявила ГИБДД в Великих Луках
Соблюдение правил перевозки детей проверили дорожные полицейские и сотрудники управления образования в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Во время рейда выявили шесть административных правонарушений, в том числе касающихся перевозки детей.
Рейд проходил вблизи учебных заведений в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2021/2022 учебном году.
Так, у средней школы № 2 перед началом занятий дорожные полицейские проверяли, используют ли автолюбители детские кресла и удерживающие устройства. Всем родителям госавтоинспекторы напомнили о необходимости соблюдения ПДД. К раздаче специальных памяток присоединились и ученики школы: они обратили внимание взрослых на наличие у школы пешеходных переходов и призвали водителей сбавлять перед ними скорость.
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