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Общество

Судебные приставы смогут контролировать работу коллекторов

Законопроект, согласно которому деятельность банков и микрокредитных организаций по сбору долгов с граждан передадут под контроль судебных приставов, внесло Правительство РФ на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

По действующему законодательству контроль Федеральной службы судебных приставов (ФССП) распространяется только на профессиональные коллекторские организации.

Согласно внесённому законопроекту, ФССП будет осуществлять надзор не только за коллекторами, но и за кредитными организациями и МФО, осуществляющими возврат просроченной задолженности.

В частности, предлагается вносить такие организации в специальный реестр и обязать их делать аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должником. Это поможет уберечь должников от угроз со стороны микрокредитных организаций и других нарушений их прав, уточнили в пресс-службе.

Также законопроект вводит понятия «профессиональная коллекторская организация» и «автоматизированный интеллектуальный агент».

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