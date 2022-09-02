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Общество

Псковичи стали чаще вступать в брак

1 413 браков заключили в Псковской области в первом полугодии 2022 года. Это на 12 регистраций больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Псковстат в докладе «Социально-экономическое положение Псковской области в январе–июле 2022 года».

В то же время увеличилось и количество разводов. Так, в январе–июне 2022 года зарегистрировано 1 410 разводов, тогда как за аналогичный период прошлого года псковичи развились 1 361 раз.

Отметим, что в июле для размещения отдела ЗАГС Островского района в собственность Псковской области приобрели здание с земельным участком, расположенным на улице 25 Октября, 18.

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