«Маску не носить»: новый дирижёр рассказал о работе в псковском оркестре

18:18, 02 сентября 2022, ПАИ

Новый художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников совместно с музыкантами готовится к ближайшему масштабному культурному мероприятию - всероссийскому хоровому фестивалю им. Гривского. Он продлится до 4 сентября, но, по словам дирижёра, в этом году Псков ждёт ещё много музыкальных проектов. Накануне мероприятия телеканал «Первый Псковский» взял у него интервью.

В ходе беседы Алексей Репников рассказал о впечатлениях от работы в новом коллективе, первой репетиции, творческих планах на этот сезон и о том, почему важно быть искренним.

«Я — человечный дирижёр. Самое главное — маску не носить. Быть искреннем и быть музыкантом. Потому что, если ты музыкант, тогда нет никакого подвоха и обмана» - подчеркнул Алексей Репников.

​

Смотрите «Интервью недели» с новым художественным руководителем и главным дирижёром Губернаторского симфонического оркестра Псковской области на «Первом Псковском» в эту субботу, 3 сентября, в 20:20.