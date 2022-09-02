Компания «Вкусно - и точка» купила бизнес финского производителя

18:02, 02 сентября 2022, ПАИ

Компания «Вкусно - и точка» купила бизнес финского производителя посуды Huhtamaki. Сумма сделки составила €151 млн, сообщает РБК.

«Huhtamaki продала свой бизнес в России компании Espetina Ltd. Espetina — холдинговая компания, принадлежащая Александру Говору и Юрию Кушнерову. Сделка включает четыре производственных предприятия в России, на которых работает 724 человека», — уточняется в сообщении.

Huhtamaki объявила о планах прекратить работу в России в середине апреля. Компания назвала причиной ухода начало спецоперации на Украине.

О планах владельца «Вкусно — и точка» Александра Говора приобрести российский бизнес Huhtamaki накануне сообщил Reuters. Бизнесмен предложил за активы компании €151 млн. Средства планируется перевести зарегистрированной на Кипре компании Espentina Limited, используя для этого российскую компанию Club Hotel (ООО «Клуб-Отель»). Как пишет Reuters, Говор владеет Espentina совместно с Юрием Кушнером. ООО «Клуб-Отель» (владеет сетью «Вкусно — и точка») на 100% принадлежит Говору с 31 мая.