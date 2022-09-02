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Культура

О домашнем образовании дворянских детей узнают посетители выставки в Пушкинском заповеднике

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открыли выставку, посвящённую домашнему образованию детей из числа российского дворянства в начале XIX века. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Экспозиция называется «Мы любили наши уроки и всякие занятия вроде вязанья и шитья...» — по цитате из мемуаров Анны Керн «Из воспоминаний о моём детстве». Развёрнута выставка в «Тригорском» — мемориальной усадьбе псковских родственников Анны Петровны, сердечных приятелей и соседей ссыльного Пушкина.

Латунный глобус (копия образца XVIII века). Из фондов «Михайловского»

В экспозицию вошло более десяти книжных памятников. Это учебники пушкинского времени, другая развивающая литература на русском и французском языках. Кроме того, здесь есть глобус и географические карты (Псковской губернии начала XIX века и России 1750 года), принадлежности для письма. Включили в экспозицию и инструменты для рукоделия, которому наряду с науками обучали девочек, а также образцы шитья нитками и бисером; рядом с ними — гербарные листы, рисунки молодых людей и прочее.

Планируется, что выставка «Мы любили наши уроки...» будет работать в музее до 6 ноября и с ней при желании смогут познакомиться все школьные группы, решившие посетить пушкинские места в период золотой осени, так ярко воспетой поэтом.

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