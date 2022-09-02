Псковская молодёжь благоустраивает захоронения латвийских и эстонских воинов

18:45, 02 сентября 2022, ПАИ

В настоящее время правительства прибалтийских государств и ряда западных стран объявили войну советским памятникам. В связи с этим молодежь и общественность Псковской области не может оставаться в стороне. В регионе на постоянной основе проводятся мероприятия по благоустройству воинских захоронений, где упокоены, в том числе, и граждане прибалтийских государств, отдавшие свою жизнь за мирное небо над головой в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает «Лига молодёжи».

Одно из таких мероприятий пройдет 2 сентября текущего года в городе Великие Луки. Организаторы мероприятия совместно с молодыми людьми возложат цветы и проведут памятный митинг у обелиска воинам, погибшим при освобождении города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков. Этот памятник установлен в честь солдат и офицеров 3 ударной армии Калининского фронта, в состав которой входил и 8 эстонский стрелковый корпус.

На памятном мероприятии будет публично зачитан меморандум молодежи и общественности Псковской области к президенту Латвии Эгилсу Левитсу и премьер-министру Эстонии Кае Каллас, в связи с развязанной войной правительств этих стран с военно-мемориальным наследием Великой Отечественной войны.

После окончания мероприятия в городе Великие Луки участники мероприятия посетят братскую могилу воинов 43-й гвардейской Латышской дивизии, погибших в 1944 году при освобождении Псковской области от немецко-фашистских захватчиков, расположенную в деревне Монаково Новосокольнического района. К братской могиле будут возложены цветы в рамках памятного митинга, посвященного памяти погибших воинов.

После памятного мероприятия Благочинный Новосокольнического района – протоирей Иоанн Ильницкий – совершит чин заупокойной литии «О вождях и воинах наших, за веру и Отечество наше живот свой положивших».

Организаторами мероприятия выступают общественное молодежное движение Псковской области «Лига молодежи», Фонд «Собор попечителей памяти Великой Победы», Псковское отделение Российской ассоциации международного сотрудничества.

Мероприятия пройдет при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области.

Начало мероприятия – 12.30.