Пскович хотел купить оборудование для майнинга криптовалюты, но нарвался на мошенника

19:06, 02 сентября 2022, ПАИ

45-летний житель Псковской области хотел приобрести оборудование для майнинга. Интернет-продавец выставил условия полной предоплаты. Пскович поверил в это и перевёл на карту продавца 936 тысяч рублей. Но товара так и не дождался, а подозреваемый перестал выходить на связь, сообщает «Астрахань24».

Астраханские полицейские задержали казанского мошенника. По версии следствия, 27-летний житель Казани, ранее судимый за хранение наркотических средств, публиковал в интернете объявления о продаже устройств для майнинга криптовалюты. Но на самом деле их у него никогда не было.

Требуя полную предоплату за отправку товара, он обманул 10 астраханцев и иногородних жителей. А общий ущерб составил около 19 млн рублей.

Разыскали молодого человека оперативники уголовного розыска. Они раскрыли первый из нескольких похожих эпизодов, где в качестве жертвы фигурировал астраханец.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». На данный момент подозреваемый ожидает суда в СИЗО.

Сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере информационных технологий СУ УМВД России по городу Астрахани завершили расследование.

Материалы дела направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.