Патрульно-постовой службе полиции исполнилось 99 лет

20:25, 02 сентября 2022, ПАИ

Сегодня отмечается 99-летняя годовщина со дня образования патрульно-постовой службы полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Сотрудники ППСП есть в каждом территориальном отделе внутренних дел. Самое многочисленное подразделение в регионе – отдельный батальон ППСП УМВД России по городу Пскову, сотрудники которого охраняют общественный порядок на улицах областного центра.

Патрульно-постовая служба полиции является основной силой, обеспечивающей общественный порядок и безопасность в городах и других населенных пунктах. Патрульные наряды оснащены новейшими видами служебного транспорта и современными техническими средствами.

Полицейских поздравили с праздником, отличившиеся сотрудники награждены ведомственными наградами и ценными подарками.