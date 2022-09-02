Необычные скамейку и урну установили в Пскове

21:02, 02 сентября 2022, ПАИ

На автобусной остановке возле дома №1/3 по улице Советской появились экспериментальные скамейка и урна. Они сделаны из переработанного пластика, сообщил Борис Елкин в Telegram.

Такое решение «убивает сразу двух зайцев». Во-первых, это монолитные изделия, которые не нужно красить и ремонтировать. Во-вторых, перерабатывая мусор, город решает пластиковую проблему.

«Кстати, по этой технологии можно делать любую уличную мебель, дополняя ее модульными конструкциями из металла или бетона. Подобные проекты уже реализованы в Москве, Калининграде, Тюмени, Туле, Ярославле и Ялте», – поделился информацией Борис Елкин.

В планах администрации Пскова протестировать эту продукцию. Посмотреть, как поведет себя материал при разных погодных условиях. От псковичей в городской администрации ждут обратной связи: насколько скамейка удобная, нравится ли она вам? Нужны Пскову такие элементы благоустройства?

Оставить комментарий можно в личном паблике Бориса Елкина, в его Telegram-канале и на сайте ПАИ под новостью.