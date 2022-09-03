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Общество

Михаил Ведерников назвал темпы модернизации инфраструктуры образования в регионе беспрецедентными

Фото: скрин видео

В еженедельном обращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о модернизации четырёх учреждений образования в приграничных районах.

«В Себежском районе уже начали рыть котлован. В Пыталовском районе проект прошёл государственную экспертизу, ведётся подготовка к конкурсным процедурам. Проекты Печорского и Гдовского районов находятся на разных стадиях экспертизы», – привёл примеры глава региона.

Таким образом, сегодня в Псковской области беспрецедентными темпами приводится в порядок инфраструктура образования, отметил губернатор.

«Надеюсь, что в новых и обновлённых школах у каждого нашего школьника будет ещё больше мотивации на отличную учёбу», – завершил мысль Михаил Ведерников.

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