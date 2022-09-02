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Общество

Люди с ограниченными возможностями смогут подняться к Успенской церкви после реставрации

Успенская церковь Святогорского монастыря. Фото Telegram

Реставрация подъема к главной святыне Святогорского монастыря, Успенской церкви ( 1569 г.), и устройство доступа для людей с огрниченными возможности предусмотрены проектом реставрации, выполненным по заказу АНО «Возрождение». Об этом сообщает Telegram-канал некоммерческой организации.

В церкви  будет произведено усиление балок перекрытий в приделах. Новая стропильная система крыши и замена кровли. Произведут устройство хоров. Демонтируют поздние полы и уложат плитяной пол.

Проектом предусмотрено удаление старой отмостки возле фундаментов, устройство гидроизоляции, дренажа и новой отмостки, инъектирование стен, устранение трещин кладки.

Законсервируют и сохранят историческую штукатурную отделку там, где это возможно.

Проложат коммуникации коммуникаций, проложат рхитектурную подсветку храма

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