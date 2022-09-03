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Народные приметы: день Фаддея Проповедника предскажет погоду на недели вперёд

Фаддей Проповедник наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Праздник установлен в честь апостола от семидесяти – так называли учеников Иисуса Христа, не входящих в число ближайших.

После казни Христа и его воскрешения апостол Фаддей отправился проповедовать . В своем родном городе Эдессе он обратил в христианство князя, многих простых людей и даже жрецов. Проповеди Фаддея часто сопровождались чудесами — так князь излечился от проказы. Апостол отказался от награды за это чудо и устремился в другие города нести слово Божие. В финикийском городе Вирита (ныне Бейрут) Фаддей основал церковь, а после этого скончался.

На Руси на Фаддея было принято убирать лен. И в этот день отмечалась память мученицы Вассы Алонской, поэтому при работе говорили: «Баба Василиса о льнах радеет». При сушке льна каждая баба произносила заговор: «Улежи-ка, мой ленок, белый да мягкий, не бойся ни ветру, ни вихрю, ни частого дождичка, ни красного солнышка».

А также наблюдали в этот день за погодой. Если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, то такая погода сохранится ещё на четыре недели вперед.

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