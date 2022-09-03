Проблема скопления автомобилей на мосту Александра Невского в Пскове будет решена

10:12, 03 сентября 2022, ПАИ

Проблема скопления автомобилей на мосту Александра Невского принята в работу и будет решена в течение сентября. Об этом сообщил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Поступают обращения псковичей в связи с изменением режима работы светофора на пересечении улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии. Интервал зеленого сигнала при повороте направо с Юбилейной на Кузбасскую стал короче. Это сделано в целях безопасности дорожного движения, чтобы потоки пешеходов и автомобилей не пересекались. Но теперь автомобили скапливаются на мосту им. А. Невского», – рассказал Борис Елкин.

При этом ширина проезжей части позволяет выделить пять полос и реорганизовать движение по полосам. Две крайние правые полосы – с поворотом направо, две средние – прямо и крайняя левая – прямо и налево.

Для решения этой проблемы будут внесены изменения в разметку и установлены соответствующие знаки. Работы планируется провести в течение сентября.