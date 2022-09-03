Электропроводку на стенах Псковского кремля приведут в порядок

10:31, 03 сентября 2022, ПАИ

Проведение проектных работ АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» предусматривает решение вопроса расположения кабелей электропроводки на территории Псковского Крома. На данный момент они находятся на стенах и башнях архитектурного ансамбля. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Все вновь проведённые коммуникации и электропроводка будут скрыты в ходе реставрационных работ на территории памятника из списка ЮНЕСКО.

«Стены внутри помещений и крепостные стены приобретут исторический вид в соответствии со стандартами современной реставрации», – отметили в сообщении.