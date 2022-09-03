Жертв терроризма вспоминают сегодня в России

10:56, 03 сентября 2022, ПАИ

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают в России 3 сентября. Эта памятная дата была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России».

Этот день связан с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1 – 3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате погибли более 300 человек, в том числе более 150 детей.

День солидарности в борьбе с терроризмом отражает намерение россиян всеми силами противостоять терроризму как национальному, так и международному, не допустить разрастания подобных преступлений.