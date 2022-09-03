Росгвардия организовала видеоакцию «Наследники Победы»

13:48, 03 сентября 2022, ПАИ

Росгвардия организовала всероссийскую видеоакцию «Наследники Победы», посвященную Дню окончания Второй мировой войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.​

Акция приурочена к памятному дню 77-летия окончания Второй мировой войны. Традиционно он отмечается 3 сентября. Военнослужащие и сотрудники ведомства из разных уголков многонациональной России записали короткие сюжеты с воспоминаниями фронтовиков.

«Простые и пронзительные слова участников тяжелейших боев напоминают о бесценной жертве, которую наш народ положил на алтарь Победы. Каждый отрывок уникален. В них боль утраты родных и друзей, бесстрашие перед лицом врага, отчаянное мужество и решимость в бою», – отметили в сообщении.



Видеоакция начинается в старейшем соединении войск национальной гвардии – Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского со стихотворения поэтессы и фронтовика Юлии Друниной. Завершён проект будет символически на Дальнем Востоке – регионе окончания Второй мировой войны.