Долгожданное потепление: до +17 градусов ожидается завтра в Пскове
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 4 сентября. Днём пройдут кратковременные дожди, а ночью – без существенных осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, ночью – от 2 до 7.
Температура по области ночью составит от +0 до +5 градусов, днем – от +12 до +17.
Атмосферное давление высокое.
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