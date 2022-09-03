Долгожданное потепление: до +17 градусов ожидается завтра в Пскове

14:20, 03 сентября 2022, ПАИ

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Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 4 сентября. Днём пройдут кратковременные дожди, а ночью – без существенных осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, ночью – от 2 до 7.

Температура по области ночью составит от +0 до +5 градусов, днем – от +12 до +17.

Атмосферное давление высокое.