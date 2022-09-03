«Диктант Победы» написали росгвардейцы в Пскове

16:32, 03 сентября 2022, ПАИ

Военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в акции «Диктант Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники управления в составе 30 человек ответили на 25 вопросов о наиболее значимых и памятных этапах событий Великой Отечественной войны. Задания были посвящены историческим событиям и личностям, военной географии, художественной литературе, произведениям изобразительного и монументального искусства.

«Как отметили сами участники, вопросы были интересные и разносторонние. Некоторые события и факты вспоминались легко, но были и вопросы, которые заставили задуматься, позволили узнать что-то новое», - говорится в сообщении.