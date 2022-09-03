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Культура

ВИДЕО Очередной выпуск проекта «Тема недели» выйдет на Первом Псковском уже сегодня

Очередной выпуск проекта «Тема недели» выйдет на Первом Псковском сегодня, 3 сентября в 20:00.

На этой неделе главная тема - День знаний.

Александра Машкарин расскажет на что область потратила 1,5 млрд перед этим днём, почему малокомплектные школы для Псковской области – это норма, как будут экзаменовать школьных директоров, чем отличаются комнаты парней и девушек в общежитии ПсковГУ, а также, что показали министру просвещения РФ Сергею Кравцову в новой великолукской школе.

«Тема недели» выходит в эфир «Первого Псковского» по субботам в 20:00, повтор по воскресеньям – в 12:10.

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