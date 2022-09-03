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Итоги лесопожарной обстановки в августе

Фото Противопожарного лесного центра Псковской области

По информации Региональной диспетчерской службы ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр», за август 2022 года на территории области было зарегистрировано 15 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 27,93 га, средняя площадь одного пожара – 1,86 га. При этом порядка 60 % площади, пройденной огнем, пришлось на 3 лесных пожара, возникших в труднодоступной болотистой местности, сообщает Противопожарный лесной центр Псковской области.

Наибольшее количество пожаров возникло на территории КУ «Невельское лесничество» – 9 пожаров (в том числе Невельский район – 6, Усвятский район – 2, Пустошкинский район – 1). Также лесные пожары были зарегистрированы на территории Псковского (3 пожара), Себежского (2 пожара) и Печорского (1 пожар) районов.

Средний класс пожарной опасности (по пятибалльной шкале) по условиям погоды за август составил 3,2. Данный класс пожарной опасности говорит о напряженных погодных условиях, так как средний десятилетний показатель на территории области как в течение пожароопасного сезона, так и в августе равен 2.  С 25 августа на всей территории области был установлен особый противопожарный режим.

Кроме того, работниками лесничеств были своевременно выявлены четыре возгорания на землях иных категорий (Опочецкий, Новоржевский и Струго-Красненский районы), примыкающих к землям лесного фонда, которые были ликвидированы работниками лесопожарных станций, в результате чего удалось не допустить возникновение возгораний на землях лесного фонда.

С целью своевременного обнаружения лесных пожаров работниками лесничеств области во взаимодействии с региональной диспетчерской службой было отработано 675 потенциальных задымлений, в ходе которых выявлено 7 лесных пожаров. 

Для мониторинга пожарной опасности было совершено 15 вылетов лесопатрульного самолета. В ходе авиапатрулирования было обнаружено 3 лесных пожара, а также осуществлялась воздушная разведка обнаруженных возгораний и осмотр ранее ликвидированных пожаров.

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