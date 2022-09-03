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Общество

Стилист рассказала о правилах ответственного потребителя

Правила ответственного потребителя, при соблюдении которых любые вещи сохранятся надолго, рассказала порталу «Мослента» стилист, ритейлер, ведущая телеканала Fashion TV Россия Ольга Беликова.

Первый пункт, который озвучила эксперт, заключается в правильной стирке.

«Возможно, этот пункт покажется вам банальным, но как показывает практика, большинство о нем забывает», – отметила она.

Ольга Беликова сказала, что частая стирка приводит одежду к потере вида и формы. Рекомендуется не стирать вещь полностью из-за небольшого пятна, а стоит замочить лишь грязный участок.

Также стилист подчеркнула, что глажка вещей утюгом более травматична для ткани и лучше использовать отпариватель. При этом следует также изучать ярлычки на одежде для выбора нужной температуры разглаживания.

«Третье: меняйте наряды. Если носить любимую одежду каждый день, она, несомненно, скоро потеряет вид. Следующее, на что важно обратить внимание – вешалки. Любовь к тонким и дешевым вешалкам из проволоки приведет к "поехавшей" линии плеч», – добавила Ольга Беликова.

Последний пункт заключался в том, что вещи нужно держать подальше от солнечного света. А трикотажные платья, тяжелые свитеры и кашемировые водолазки нужно хранить в сложенном виде, иначе они вытянутся.

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