Эксперт посоветовал россиянам не ввозить валюту в большом количестве

22:55, 03 сентября 2022, ПАИ

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Введение ограничений на операции с валютой может зародить в россиянах соблазн попробовать завести ее в страну из-за рубежа, чтобы создать валютную «подушку безопасности». Подобные финаносовые операции оценил заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский для РИА Новости.

Данную идею эксперт назвал бесперспективной: почти любые действия с валютой выльются в высокие комиссии, при этом на границе сотрудник таможни имеет право досмотреть имущество. Помимо этого, валюту свыше 10 тысяч долларов необходимо будет задекларировать.

«Ввозить наличную валюту в больших объемах едва ли имеет смысл в условиях, когда многие банки вводят не только комиссию за хранение валютных остатков, но и за зачисление их на счёт», – отметил Сергей Тростьянский.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея добавил, что суммы выше 10 тысяч тяжело спрятать незаметно в разных предметах, чтобы это не было видно на оборудовании, а при опросе на таможне о сумме денег спрашивают напрямую, поэтому при перевозе валюты без декларации человек обманет сотрудников в любом случае.