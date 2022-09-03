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Общество

Эксперт посоветовал россиянам не ввозить валюту в большом количестве

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Введение ограничений на операции с валютой может зародить в россиянах соблазн попробовать завести ее в страну из-за рубежа, чтобы создать валютную «подушку безопасности». Подобные финаносовые операции оценил заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский для РИА Новости.

Данную идею эксперт назвал бесперспективной: почти любые действия с валютой выльются в высокие комиссии, при этом на границе сотрудник таможни имеет право досмотреть имущество. Помимо этого, валюту свыше 10 тысяч долларов необходимо будет задекларировать.

«Ввозить наличную валюту в больших объемах едва ли имеет смысл в условиях, когда многие банки вводят не только комиссию за хранение валютных остатков, но и за зачисление их на счёт», – отметил Сергей Тростьянский.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея добавил, что суммы выше 10 тысяч тяжело спрятать незаметно в разных предметах, чтобы это не было видно на оборудовании, а при опросе на таможне о сумме денег спрашивают напрямую, поэтому при перевозе валюты без декларации человек обманет сотрудников в любом случае.

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