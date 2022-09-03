Специалист рассказал как обойти отказ на получение кредита

23:37, 03 сентября 2022, ПАИ

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Отсутствие кредитной истории может привести к повышенным требованиям банка или отказу в кредите, но этого можно избежать. Об этом агентству «Прайм» рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Постоянный и достаточно высокий доход, средства на счетах и в депозитах этого же банка или выписка из другой кредитной организации, а также наличие поручителей», – отметил он факторы одобрения кредита.

Для получения займа Николай Переславский также посоветовал закрыть все имеющиеся задолженности.

Специалист подчеркнул, что улучшению кредитной истории поспособствуют регулярные выплаты по новому займу. При этом кредитная история хранится семь лет, проверить ее можно через Банк России или портал «Госуслуги».