Фестиваль талантов будет проходить завтра в Великих Луках

18:50, 03 сентября 2022, ПАИ

4 сентября в 13:00 в Городском парке культуры и отдыха «Луки Парк» пройдет Фестиваль талантов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Великолукская правда. Новости».

Участие в фестивале примут не только великолучане, но и жители Пустошки, Невеля, Опочки, Великолукского района, Новосокольников, Тверской области (г. Торопец). Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри в онлайн-формате.

18 сентября состоится гала-концерт победителей конкурса, где вручат дипломы и призы всем победителям фестиваля.