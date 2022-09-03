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Поэт из Новоржева вошел в список победителей Всероссийского конкурса

Михаил Яичников вошел в список победителей Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы – 2022», об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Земля новоржевская».

Радостной новостью он поделился с редакцией. «Если честно, я ещё не верю, что вошел в список победителей, – сказал Михаил. – На конкурс я отправил стихотворение «Пропавший без вести». В июне узнал, что прошел в полуфинал, еще через месяц стало известно, что вошёл в список финалистов в номинации «Проза», «Поэзия», «Проба пера» и «Песня». И вот вчера узнал, что стал одним из победителей – жюри высоко оценило мое творчество. Для меня участие именно в этом конкурсе было очень важным».

Кстати сказать, всего был определен 31 победитель из более 9 тысяч участников. Двумя неделями ранее Михаил Яичников получил экземпляр сборника «Новые имена. 21-й век», куда вошло его стихотворение «Утро». Вместе с книгой организаторы прислали грамоту и свидетельство.

«Новые имена. 21-й век» – проект, реализуемый в рамках конкурса «Герои Великой Победы» и посвященный Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России – 2022 .

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