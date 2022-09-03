Новые кареты скорой помощи и школьные автобусы получит Псковская область
Псковская область получит 13 карет скорой помощи и 5 школьных автобусов, об этом в своем Telegram-канале сообщил Михаил Ведерников.
Распоряжение о распределении транспорта в регион подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Работа по обновлению парка специального транспорта ведется по Поручению Президента России. Поставку обеспечит Минпромторг.
Губернатор области поблагодарил Михаила Мишустина за внимание к Псковской области.
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