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Шахматисты из Пыталово приняли участие в личном Первенстве области

Четверо пыталовских шахматистов были отмечены за лучший результат среди районов по шахматам, сообщает газета «Наша жизнь».

Более 130 юных шахматистов участвовали в личном Первенстве Псковской области по шахматам, которое прошло в оздоровительном лагере "Стремительный" Печорского района. Соревнования проходили с 25 по 30 августа, победители определялись в 12 группах.

Пыталовский район представляли 9 участников:Кирилл  Байбарацкий (в группе до 19 лет),Пётр Шараков ,Анастасия  Байбарацкая (в группе до 17 лет), АртемВасильев , КириллШлапаков , Тимофей Кривенький (в группе до 15 лет). Влад Иванов, Руслана Радионова, Алена Кривенькая ( в группе до 13 лет).

По итогам соревнований наши шахматисты отлично выступили.
Кирилл Байбарацкий занял 2 место и получил почетную грамоту за лучший результат среди районов. Также почетные грамоты за лучший результат среди районов в своих категориях получили Шараков Пётр, Анастасия Байбарацкая и Влад Иванов.
Грамотами за подготовку обучающихся Дома детского творчества были отмечены и тренеры — Байбарацкий Андрей и Баркевич Илья.
Поздравляем всех ребят, кто принял участие в Первенстве Псковской области. Они получили не только хорошие эмоции, но и спортивный опыт.

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