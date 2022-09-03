Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пушкинских Горах прошел митинг в память о жертвах трагедий Беслана

Фото: Пушкинский край

В Пушкинских Горах состоялся митинг, в котором приняли участие представители администрации Пушкиногорского района, городского поселения «Пушкиногорье», ученики образовательных учреждений района, сотрудники ОМВД, местные жители. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Пушкинский край». 

Минутой молчания собравшиеся почтили память всех жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. В память о погибших зажглись фонарики на мобильных телефонах всех, кто пришел в этот день на Старую площадь нашего поселка.

В России сегодня отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата установлена в память о жертвах трагедии в Беслане, когда в результате чудовищного нападения, захвата школы, погибли более 300 человек, большинство из которых дети.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

03 сентября 2022

Спортсмены Псковской области отправились в «Артек»

03 сентября 2022

Эксклюзивная пластинка с автографами появилась в Новоржевском музее

03 сентября 2022

Специалист рассказал как обойти отказ на получение кредита
03 сентября 2022

Псковская область впервые приняла молодых соотечественников в рамках проекта Россотрудничества

03 сентября 2022

Состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой с Дмитрием Шаховым
03 сентября 2022

Михаил Ведерников опубликовал свежее еженедельное видеообращение
03 сентября 2022

Эксперт посоветовал россиянам не ввозить валюту в большом количестве
03 сентября 2022

Михаил Ведерников назвал темпы модернизации инфраструктуры образования в регионе беспрецедентными

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...