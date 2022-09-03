В Пушкинских Горах прошел митинг в память о жертвах трагедий Беслана

21:25, 03 сентября 2022, ПАИ

В Пушкинских Горах состоялся митинг, в котором приняли участие представители администрации Пушкиногорского района, городского поселения «Пушкиногорье», ученики образовательных учреждений района, сотрудники ОМВД, местные жители. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Пушкинский край».

Минутой молчания собравшиеся почтили память всех жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. В память о погибших зажглись фонарики на мобильных телефонах всех, кто пришел в этот день на Старую площадь нашего поселка.

В России сегодня отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата установлена в память о жертвах трагедии в Беслане, когда в результате чудовищного нападения, захвата школы, погибли более 300 человек, большинство из которых дети.