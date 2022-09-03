Тыкву размером с колесо автомобиля вырастили в Порхове
Тыква весом 50 кг выросла в Порховском районе, об этом сообщает газета «Порховский вестник».
Как сообщили хозяева тыквы, семена использовались обычные, на такой размер повлияло жаркое лето.
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