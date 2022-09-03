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Общество

Псковская область впервые приняла молодых соотечественников в рамках проекта Россотрудничества

С 21 по 28 августа область посетили ребята из 9 стран: Абхазия, Армения, Южная Осетия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Монголия, Сербия и Египет, об этом сообщает глава региона в своем Telegram-канале.

За 8 дней они познакомились с культурным и историческим наследием региона: посетили Псково-Печерский монастырь, Изборскую крепость, Псковский кремль, Музей-усадьбу А.С.Пушкина, приняли участие в акции с российским флагом на набережной Пскова, посетили фестиваль НКО.

Программа культурно-образовательных поездок по России реализуется с 2014 года по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

Проект впервые реализовывался на территории области и это наш первый опыт такой работы с Россотрудничеством.

Ребята уехали с положительными впечатлениями, которыми будут делиться со своими друзьями за рубежом.

Некоторые из них уже изъявили желание вернуться в качестве туристов, а кто-то даже задумался о переезде.

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