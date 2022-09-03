Эксклюзивная пластинка с автографами появилась в Новоржевском музее

23:47, 03 сентября 2022, ПАИ

Пластинку с автографом нашего знаменитого земляка Бориса Трояновского подарили музею истории Новоржевского края, сообщает газета «Земля новоржевская».



Еще одна интереснейшая новость из нашего любимого новоржевского «музейчика»: в коллекции появилась уникальная односторонняя граммофонная пластинка с записью произведения «Возле речки» в исполнении Великорусского оркестра балалаечников под управлением и с участием Бориса Сергеевича Трояновского, нашего великого земляка-музыканта.



Пластинку можно послушать, в музее есть для этого такая же старинная аппаратура, запись хорошо читается, несмотря на небольшие повреждения. На пластинке даже есть автограф Трояновского.



Дарителем этого уникального экспоната стал также наш земляк, меценат Михаил Караулов, который выкупил пластинку на одном из аукционов. Презентовать новый экспонат служители музея планируют вместе с открытием новой выставки.