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Общество

Из общежития ПсковГУ вид как из пятизвездочного отеля

В очередном выпуске проекта «Тема недели», который выходит на Первом Псковском, Александр Машкарин пообщался с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной, которая провела экскурсию по отремонтированному общежитию университета.

В этом году на очное отделение в Псковский государственный университет зачислено 1617 студентов, что на 400 человек больше, чем в прошлом году.

ПсковГУ является флагманом образовательной системы Псковской области, в следствии чего обязан подавать пример другим заведениям.

Наталья Ильина рассказала, что уже год как  проходят комплексные капитальные ремонты общежитий, стоит заметить, что у ПсковГУ их десять.

«Самое большое пятиэтажное общежитие, в котором минимум 450 – 500 человек будут жить, мы «капиталим» впервые с 1968 года», – заявила ректор университета.

Сейчас это не просто место для жизни, это полноценные комплексы, в которых присутствуют разные локации. Например, теперь в каждом общежитии должны быть спортивные залы с тренажёрами и кондиционеры.

Прежде чем производить ремонт, проходили обсуждения с ребятами, что же должно присутствовать в новом комплексе.

Со студентами было решено, что в каждой комнате обязательно должна быть кровать, тумбочка, стол и полка для каждого. Раньше в комнате проживало 4 человека, теперь студенты живут по двое.

После ремонта ректору учебного заведения многие предлагали поднять стоимость жилья для иностранных или приезжих студентов, ведь вид из окон общежития открывается как из пятизвездочного отеля. 

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