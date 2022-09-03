Состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой с Дмитрием Шаховым

23:09, 03 сентября 2022, ПАИ

В Москве состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой с омбудсменом Псковской области Дмитрием Шаховым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе продолжительной беседы, которая прошла в атмосфере взаимопонимания, Татьяна Москалькова и Дмитрий Шахов рассмотрели широкий круг актуальных вопросов защиты прав в области пенсионного и медицинского обеспечения, предоставление жилья детям-сиротам, социальной защиты военнослужащих и членов их семей, а также обсудили ряд предложений в адрес федеральных органов власти, направленных на совершенствование механизмов обеспечения прав граждан.

Как сообщила Татьяна Москалькова в жалобах к федеральному омбудсмену жители Псковской области в течение этого года ставили вопросы соблюдения уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства, в сфере миграции и права на социальное обеспечение. Со своей стороны Дмитрий Шахов поблагодарил Уполномоченного по правам человека в России за активную помощь и поддержку по решению вопроса об отмене закрытия в поселке Идрица Исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской областии и сохранении в дальнейшем её функционирования на территории Псковской области. Данная колония не только является фактически градообразующей организацией, но и имеет, в том числе и по заключению прокуратуры Псковской области, нормальные условия для реализации уголовно-исполнительного законодательства в отношении граждан, отбывающих по решению суда наказания за совершенные преступления, а также хорошую производственую базу, которая способствует привлечению осуждённых к труду и более быстрому возмещению материального вреда потерпевшим.