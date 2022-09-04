О гибели на Украине ещё двух военнослужащих сообщил псковский губернатор

08:03, 04 сентября 2022, ПАИ

Ещё о двух военнослужащих, погибших во время специальной военной операции, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

При исполнении воинского долга погибли гвардии сержант Олег Минин и рядовой Степан Митрофанов.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за обеспечение безопасности нашей страны. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно поможем», - сказал глава региона.