О гибели на Украине ещё двух военнослужащих сообщил псковский губернатор
Ещё о двух военнослужащих, погибших во время специальной военной операции, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
При исполнении воинского долга погибли гвардии сержант Олег Минин и рядовой Степан Митрофанов.
«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за обеспечение безопасности нашей страны. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно поможем», - сказал глава региона.
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