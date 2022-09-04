Россиянам рассказали, когда за цветы на балконе можно получить штраф

09:14, 04 сентября 2022, ПАИ

Размещение цветов на балконе возможно, однако это можно делать только внутри балкона, а не снаружи. Дополнительные конструкции на внешней части балкона нарушают архитектурный облик здания. Об этом агентству «Прайм» сообщил ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

Эксперт добавил, что размещение ящиков с цветами вне пределов балкона также может затруднить работу промышленных альпинистов, которые проводят проводить уборку зданий, покрасочные или штукатурные работы.

Помимо этого, ящики с цветами при падении с балкона, могут нанести вред прохожим и стоящим под окнами машинам, отметил Юрий Аванесов.