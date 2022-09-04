Ветеринар рассказала, какие продукты смертельны для домашних питомцев

09:55, 04 сентября 2022, ПАИ

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Вкусная для людей пища может оказаться ядом для их питомцев. О том, чем нельзя угощать животных рассказал в интервью радио Sputnik ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Рацион человека не подходит для собак, кошек и других домашних животных. Особенно опасными для питомцев могут оказаться продукты с праздничного стола и некоторые лакомства, отметил Михаил Шеляков.

«В шоколаде содержится алкалоид. У людей он вызывает эйфорию и возбуждение, а вот для собак и кошек – это смертельный яд. То же самое относится к винограду. Он дает сильную нагрузку на почки, и им можно отравить собаку. Также под запретом все солёное, копчёное и острое. Абсолютным ядом является, например, шашлык», – добавил ветеринар.

Избыток сахара в пище также может спровоцировать развитие серьезных заболеваний у собаки или кошки. По этой причине врач не рекомендует давать животным сладкие фрукты и такие продукты, как изюм или урюк. Кроме того, плоды красного цвета могут вызывать у животных аллергию. По словам Михаила Шелякова, угощать собаку можно лишь несладкими фруктами и овощами, желательно зелёного цвета.

«Собакам можно давать, например, яблоки. Это хорошо для зубов и неплохо стимулирует пищеварение и аппетит. Но во избежание аллергии мы должны давать зелёное яблоко, а не красное, желательно очищенное от кожуры, потому что она приводит к газообразованию. Также можно давать зелёный болгарский перец», – посоветовал врач-ветеринар.

Ни в коем случае нельзя предлагать животным спиртные напитки, даже в лечебных целях, сказал он. Для птиц употребление алкоголя наиболее опасно.

«Птицы спиваются мгновенно. Если попугайчик сел на фужер с шампанским и немножко оттуда попил, конечно, это может вызвать умиление, но на самом деле, если он один или два раза попробовал, то без этого он даже не сможет жить. Поэтому не то, что смеха ради, а даже в лечебных целях животному ни в коем случае нельзя предлагать алкоголь в любых количествах», – отметил Михаил Шеляков в интервью радио Sputnik.