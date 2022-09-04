Псковичка не вернулась домой с дня рождения подруги

11:24, 04 сентября 2022, ПАИ

Псковичка пропала 30 августа, об этом сообщила подписчица группы «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

По имеющейся информации, шесть дней назад Марина Добудько ушла к подруге на день рождения и после этого не вернулась домой.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить об этом Ольге Фёдоровой.