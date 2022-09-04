Моноспектакль Максима Аверина «Научи меня жить» состоится в Пскове

11:54, 04 сентября 2022, ПАИ

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Авторский моноспектакль «Научи меня жить» Максима Аверина состоится в Пскове 26 сентября. Об этом сообщает портал «Афиша Пскова».

Моноспектакль пройдёт как полноценное театральное действо. В нём – мозаика из музыки, поэзии и прозы, которая сопровождается звуковой и световой партитурой, а также видеорядом.

«Максим Аверин из тех артистов, кто ведет за собой зрителя, находя в нем искреннего слушателя и собеседника. Убедительная и положительная энергия, излучаемая актером дарит вдохновение и мечту, проникая в самое сердце», – отметили в сообщении.

Киноактёр выступит в большом концертном зале Псковской областной филармонии по адресу Некрасова, дом 24.