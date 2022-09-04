Аналитик рассказал, на сколько хватит запасов нефти и газа в России
Нефти хватит так долго, на сколько будет сохраняться спрос на неё в России. Об этом РИА Новости сообщил замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.
«Можно твёрдо полагать, что нефти в России хватит на столько лет, насколько будет сохраняться спрос на неё. В крайнем случае есть еще технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов (газ, уголь), которые в текущих экономических условиях неконкурентоспособны, но вполне могут быть использованы», – отметил эксперт.
Сергей Колобанов напомнил, что главный потребитель нефтепродуктов – автомобили с двигателями внутреннего сгорания. И в мире уже наблюдается тренд на их замену электрокарами.
Собеседник агентства полагает, что при сохранении текущего уровня добычи нефти примерно в 500 млн тонн в год сырья нашей стране может хватить минимум на 20 лет, а максимум – на 40. Но эти цифры могут измениться, поскольку геологоразведочные работы не останавливаются, запасы нефти ежегодно восполняются. При этом запасов газа хватит на 80 – 100 лет добычи, по мнению эксперта.
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