Псковичка столкнулась с мошенниками при покупке наушников

12:14, 04 сентября 2022, ПАИ

Жительница Пскова лишилась денежных средств при попытке купить наушники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина нашла объявление о продаже наушников в одном из частных каналов в мессенджере. Продавец предложил покупательнице перевести средства через приложение мобильного банка. В результате 44-летняя псковичка лишилась 3 800 рублей. Злоумышленник после этого перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.