Псковичка столкнулась с мошенниками при покупке наушников
Жительница Пскова лишилась денежных средств при попытке купить наушники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Женщина нашла объявление о продаже наушников в одном из частных каналов в мессенджере. Продавец предложил покупательнице перевести средства через приложение мобильного банка. В результате 44-летняя псковичка лишилась 3 800 рублей. Злоумышленник после этого перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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