День без дождя и +17 градусов ожидают псковичей 5 сентября
Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 5 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от +0 до +5 градусов, днем – от +12 до +17.
Атмосферное давление высокое.
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