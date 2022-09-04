День без дождя и +17 градусов ожидают псковичей 5 сентября

12:50, 04 сентября 2022, ПАИ

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Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 5 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +0 до +5 градусов, днем – от +12 до +17.

Атмосферное давление высокое.