В Острове по некоторым адресам временно отключат электроэнергию
В дни с 5 по 8 сентября планируется отключение электроэнергии в городе Острове Псковской области по следующим адресам:
5 сентября с 9:00 до 17:00 – деревни Трушки и Мочалово;
6 сентября с 9:00 до 17:00 – дерневни Садки, Ульяненки, Загорье, Захново;
7 сентября с 9:00 до 17:00 – деревни Иваново, Боросково, Матрухново, Приежево;
8 сентября с 9:00 до 17:00 – деревня Матюгино и переулок Южный в Острове.
Об этом сообщает газета «Островские вести».
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