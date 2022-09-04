В Острове по некоторым адресам временно отключат электроэнергию

13:22, 04 сентября 2022, ПАИ

В дни с 5 по 8 сентября планируется отключение электроэнергии в городе Острове Псковской области по следующим адресам:

5 сентября с 9:00 до 17:00 – деревни Трушки и Мочалово;

6 сентября с 9:00 до 17:00 – дерневни Садки, Ульяненки, Загорье, Захново;

7 сентября с 9:00 до 17:00 – деревни Иваново, Боросково, Матрухново, Приежево;

8 сентября с 9:00 до 17:00 – деревня Матюгино и переулок Южный в Острове.

Об этом сообщает газета «Островские вести».