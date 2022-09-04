Чемпион России по баскетболу провёл мастер-класс для великолучан

14:23, 04 сентября 2022, ПАИ

Чемпион России по баскетболу Артём Исаков провёл мастер-класс для великолучан. Об этом пишет газета «Великолукская Правда Новости».

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Открытый мастер-класс по баскетболу состоялся 3 сентября в Великих Луках. Его провёл профессиональный спортсмен, игрок суперлиги-1, Чемпион кубка России по баскетболу среди мужских команд сезона 2021-2022 Артём Исаков.



«На спортивной площадке ВЛГАФК юные великолукские баскетболисты выполнили задания от мастеровитого игрока, с пользой и удовольствием провели время. Ведь баскетбол - это отличная спортивная игра, которая развивает реакцию, скорость и внимание», - говорится в сообщении.