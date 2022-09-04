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Происшествия

В Невельском районе обнаружено тело мужчины

Фото с места происшествия

В Невельском районе в озере Малый Иван водолазной группой поисково-спасательного отряда  Великие Луки обнаружено и извлечено тело 27-летнего мужчины, передано сотрудникам полиции. 

Напомним, 3 сентября в 19:30 поступило сообщение о поиске 27-летнего гражданина, не вернувшегося 31 августа с рыбалки на озере Малый Иван Невельского района. 

На месте работают ПСО Великие Луки, сотрудники следственно-оперативной группы и полиции.

Обстоятельства гибели мужчины выясняются.

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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