В Невельском районе обнаружено тело мужчины
В Невельском районе в озере Малый Иван водолазной группой поисково-спасательного отряда Великие Луки обнаружено и извлечено тело 27-летнего мужчины, передано сотрудникам полиции.
Напомним, 3 сентября в 19:30 поступило сообщение о поиске 27-летнего гражданина, не вернувшегося 31 августа с рыбалки на озере Малый Иван Невельского района.
На месте работают ПСО Великие Луки, сотрудники следственно-оперативной группы и полиции.
Обстоятельства гибели мужчины выясняются.
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